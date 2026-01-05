Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που έτρεχε 304 χλμ/ώρα στον περιφερειακό – Κάτοικος εξωτερικού

Ο οδηγός ανέβασε βίντεο στο TikTok και περηφανευόταν για την ταχύτητα του

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που έτρεχε 304 χλμ/ώρα στον περιφερειακό – Κάτοικος εξωτερικού
Πηγή: Glomex
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:33

Με ιλιγγιώδη ταχύτητα έτρεχε ένας ασυνείδητος οδηγός στον περιφερειακό τηςΘεσσαλονίκης και το περηφανευόταν στο TikTok.

Ο οδηγός έχει βιντεοσκοπήσει την πορεία του στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης την ώρα που κινείται με 304 χλμ/ώρα και κρατάει το τιμόνι με το ένα χέρι. Στη λεζάντα του βίντεο έχει γράψει «κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».

Ο οδηγός είναι κάτοικος εξωτερικού έχει ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές αρχές και αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες ενέργειες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός έχει ανεβάσει πολλά βίντεο στο TikTok στα οποία φαίνεται να οδηγεί επικίνδυνα.

