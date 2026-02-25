Σκύρος: Τι απαντά η 5η ΥΠΕ για τον θάνατο του 46χρονου ναυτικού – “Όλα έγιναν βάσει πρωτοκόλλου”

Ανακοίνωση για τον 46χρονο ναυτικό από τη Σκύρο που άφησε την τελευταία του πνοή ύστερα από μια περιπέτεια υγείας, που σύμφωνα με την οικογένειά του δεν αξιολογήθηκε εγκαίρως, εξέδωσε η 5η Υγειονομική Περιφέρεια.

Οι συγγενείς του 46χρονου καταγγέλλουν ότι η γιατρός στο Πολυδύναμο Ιατρείο της Σκύρου, όπου μετέβη αρχικά ο άνδρας, δεν ασχολήθηκε πολύ με τον ασθενή, διέγνωσε πνευμονία και του έδωσε φάρμακα, προτρέποντάς τον να πάει στην Κύμη για περαιτέρω εξετάσεις.

Την Καθαρά Δευτέρα, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και τελικά επιβιβάστηκε στο πλοίο για Κύμη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου πέθανε.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης 25/2 η 5η ΥΠΕ περιγράφει τα περιστατικά και τονίζει πως όλα έγιναν βάσει πρωτοκόλλου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ:

“Θέμα: Διαχείριση περιστατικού το οποίο έλαβε χώρα στο ΠΠΙ Σκύρου

Λάρισα, 25 Φεβρουαρίου 2026

Στις 20/02/2026, ημέρα Παρασκευή και περί ώρα 15:00 προσήλθαν στο ΠΠΙ Σκύρου 46χρονος περιπατητικός ασθενής, (εργαζόμενος στο πλοίο της γραμμής) με τη σύζυγό του, ο οποίος παρουσίαζε έντονο ξηρό βήχα και ήταν απύρετος.

Εξετάστηκε από ειδικό Παθολόγο, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή, πήρε οδηγίες και χωρίς να έχει κανένα καρδιολογικό σύμπτωμα, αποχώρησε.

Την Καθαρά Δευτέρα το πρωί περί ώρα 8:30 προσήλθε και πάλι, με συνοδεία συναδέλφου του, με πόνο στο στήθος.

Έγινε καρδιογράφημα από Ιατρό Υπηρεσίας Υπαίθρου, εξετάστηκε και πάλι από παθολόγο που εφημέρευε καθώς και από καρδιολόγο ιδιώτη, ο οποίος εκλήθη στο ΠΠΙ Σκύρου.

Με υποψία εμφράγματος έγιναν 4 καρδιογραφήματα του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή plavix, έγινε υποδόρια ένεση ηπαρίνης στην κοιλιακή χώρα και ακολουθήθηκε όλο το πρωτόκολλο.

Στις 9:40 με ασθενοφόρο του ΠΠΙ Σκύρου, (δεν ζητήθηκε αεροδιακομιδή) και συνοδεία γιατρού, επιβιβάστηκε στο καράβι υπό συνεχή παρακολούθηση και έφθασε στην Κύμη, όπου παρεδόθη στα ΤΕΠ του ΓΝ Κύμης.

Εκ νέου εξετάστηκε από Καρδιολόγο, υπεβλήθη σε όλες τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, υπέρηχο καρδιάς και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο « Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε”.