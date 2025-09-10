Σκηνές “φαρ ουέστ” μέσα στο πάρκο Τρίτση στο Ίλιον – Άγρια συμπλοκή με πυροβολισμούς μεταξύ Ρομά, βρέθηκαν 17 κάλυκες

Άγρια συμπλοκή μεταξύ Ρομά σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 10/9 στο Ίλιον, με την κατάσταση να ξεφεύγει και πέφτουν μέχρι και πυροβολισμοί.

Λίγα λεπτά πριν από τις 2 τα ξημερώματα, ομάδα 30 ατόμων Ρομά άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστο λόγο κοντά στο φυλάκιο των προσκόπων που βρίσκεται εντός του Πάρκου Τρίτση.

Μετά τις αρχικές αντεγκλήσεις ακολούθησαν σκηνές “φαρ ουέστ” με ανταλλαγή πυροβολισμών.

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν 17 κάλυκες, από 4 διαφορετικούς τύπους όπλων. Μάλιστα, μια σφαίρα καρφώθηκε σε τοίχο, ενώ μια δεύτερη σε κοντέινερ.

Από την συμπλοκή δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα Ιλίου.