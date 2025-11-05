Σκιάθος: Απίστευτες εικόνες με αυτοκίνητα να “βουλιάζουν” στα λασπόνερα μετά από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα

Στο “μάτι” της καταιγίδας βρέθηκε η Σκιάθος σήμερα καθώς η περιοχή των Σποράδων χτυπήθηκε από έντονες βροχοπτώσεις.

Όπως μεταδίδει το skiathoslife.gr, προέκυψε μεγάλο πρόβλημα με τη μετακίνηση οχημάτων καθώς οι δρόμοι «έγιναν ποτάμια». Οι περιοχές που σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι οι εξής: Βασιλιάς, Αχλαδιές, Κολιός και Πλατανιάς.

Μάλιστα, στο νησί έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη νερού, όπως αναφέρει το Meteo.gr. Τοπικά αξιόλογα ύψη βροχής σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 05/11 κυρίως σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 10:40 της Τετάρτης 05/11 έχει σημειωθεί στον μετεωρολογικό σταθμό στη Σκιάθο και είναι ίσο με 61.6 mm. Στον παρακάτω χάρτη πασουιάζεται η κατανομή του υετού έως τις 10:30 της Τετάρτης 05/11 και στον πίνακα τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Το αστυνομικό τμήμα Σκιάθου εφιστά στους οδηγούς τη προσοχή κατά τη κυκλοφορία στη Ε.Ο Σκιάθου – Κουκουναριών και συγκεκριμένα στις περιοχές Αχλαδιές – Βρωμόλιμνο – Κολιό – Αγ. Παρασκευή κυρίως Πλατανιά – Τρούλος. Να αποφεύγεται η μετακίνηση με συμβατικά οχήματα Ι.Χ.