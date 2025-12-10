Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Στα γραφεία των εκλεγμένων βουλευτών του νομού αγρότες και κτηνοτρόφοι

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση, έφτασαν με τα τρακτέρ και αγροτικά τους οχήματα

Σέρρες: Στα γραφεία των εκλεγμένων βουλευτών του νομού αγρότες και κτηνοτρόφοι
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στα γραφεία βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Σερρών μετέβησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Προμαχώνα, προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Στο ψήφισμα αναφέρονται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, με έμφαση στο νέο νομοσχέδιο που προβλέπει τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ζητούν, δε, από τους βουλευτές να τους απαντήσουν γραπτώς εντός 48 ωρών, εάν στηρίζουν ή όχι τα αιτήματά τους.

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση, έφτασαν με τα τρακτέρ και αγροτικά τους οχήματα στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο των Σερρών, όπου άφησαν τα μηχανήματα και μετά κατευθύνθηκαν πεζή στα γραφεία των εκλεγμένων βουλευτών του νομού.

