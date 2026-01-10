Σέρρες: Νέα τροπή στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου – “Δεν γίνεται να είναι ένας δράστης” λέει ο πατέρας

Διαφορετική άποψη έχει η οικογένεια του 17χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες ύστερα από τον άγριο ξυλοδαρμό του από έναν 15χρονο.

Ο πατέρας του 17χρονου μίλησε στον ALPHA αμφιβάλλοντας για το γεγονός ότι ο δράστης ήταν μόνο ο 15χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον σχεδόν συνομήλικο του.

«Πιστέψτε με, ειλικρινά σας μιλάω, εάν βλέπατε το παιδί μου πώς ήταν χτυπημένο, δεν γίνεται να είναι μόνο ένας ο δράστης που τον χτυπούσε», ανέφερε ο πατέρας. Την ώρα που ο 15χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης προφυλακίστηκε, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, ανέφερε ότι υπάρχουν υποψίες για δράστες που δεν έχουν συλληφθεί λόγω των χτυπημάτων που δέχτηκε ο 17χρονος.

«Οι υποψίες μας ήταν πάντοτε ότι δεν είναι ένας ο δράστης, ότι υπάρχουν ένοχοι οι οποίοι διαφεύγουν. Είναι σχεδόν αδύνατο να καταφερθούν τέτοια χτυπήματα από έναν άνθρωπο», είπε αρχικά στο Mega.

«Έχουμε υπόψη μας κάποιο βιντεοληπτικό υλικό από τις πρώτες κάμερες, έχει σημασία να μην προτρέχουμε σε βιαστικά συμπεράσματα. Το παιδί δεν βρέθηκε σε ένα υπόγειο, σε μία αποθήκη. Βρέθηκε σε έναν ακάλυπτο χώρο έξω από την οικοδομή. Ζητάει η οικογένεια να ανοίξουν τα στόματα από παιδιά που ενδεχομένως να φοβούνται. Τα στοιχεία αφήνουν ερωτήματα».

Υπενθυμίζεται ότι η ιατροδικαστική εξέταση είχε δείξει ότι ο 17χρονος δέχτηκε πολύ δυνατά χτυπήματα σε όλο του το σώμα, καθώς διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ρήξη σπλήνας καρδιάς κι αορτής. Παράλληλα, εμφανής ήταν τα σημάδια του ξυλοδαρμού στο πρόσωπο του θύματος, τα οποία το προκάλεσε ο 15χρονος.

«Αν όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω ένα συγγνώμη»

«Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό. Και από ό,τι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως, εγώ έμαθα πως 1.30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ 1.30 η ώρα ήμουν σπίτι μου» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Live News του Mega από τα κρατητήρια όπου βρίσκεται.

«Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου. Ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου» επεσήμανε ο ανήλικος.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ένα όλα όσα συνέβησαν έγιναν εξαιτίας μιας κοπέλας, απάντησε: «Ισχύει ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε. Αλλά τώρα έγινε το κακό».

Δολοφονία 17χρονου στις Σέρρες: Το χρονικό

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ της Δευτέρας (5/1) στην πόλη των Σερρών– την ώρα εκείνη ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Κάποια στιγμή πέρασε από το σημείο ο 16χρονος και συνοδευόμενος από έναν φίλο του, φαίνεται να ζήτησε το λόγο από το θύμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε η αστυνομία, ο 16χρονος χτύπησε με τα χέρια τον 17χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια αποχώρησε. Από την αστυνομική προανάκριση δεν φαίνεται να προκύπτει συμμετοχή του φίλου του στο συμβάν.

Αμέσως μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε ο παθών ζήτησε από την παρέα του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του καθώς δεν αισθανόταν καλά. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος αντί να ανεβεί στο σπίτι κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε το πρωί των Θεοφανίων (6/1), χωρίς τις αισθήσεις, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα – μάλιστα – που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του 17χρονου γιου του.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική έρευνα.

Αφού ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησαν έρευνες και συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες που οδήγησαν στην προσαγωγή του 16χρονου- αρχικώς ως υπόπτου. Η ομολογία του περί εμπλοκής στο συμβάν επέφερε την κράτηση – σύλληψή του και εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση, με την οποία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου σχηματίστηκε και κατά της μητέρας του.