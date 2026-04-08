Σεισμός 4,8 Ρίχτερ κοντά στα Βάθεια Λακωνίας – Που εντοπίζεται το επίκεντρο
Είχε εστιακό βάθος μόλις 2 χιλιόμετρα
Σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) κοντά στην περιοχή της Βάθειας Λακωνίας.
Το επίκεντρο εντοπίζεται 85 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βάθειας με τον σεισμό να έχει σημειωθεί σε θαλάσσια περιοχή αρκετά χιλιόμετρα από την κοντινότερη στεριά.
Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 2 χιλιόμετρα.
