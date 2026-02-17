Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία – Κοντά στη Νεστάνη το επίκεντρο, ταρακουνήθηκε και η Αττική

Σεισμός, που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης 17/2.

Σύμφωνα με αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε επτά χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά από τη Νεστάνη Αρκαδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά προκαταρκτικά δεδομένα του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 22 χιλιομέτρων βόρεια-βορειοανατολικά από την Τρίπολη. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 53 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το arcadiaportal.gr, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Τρίπολη και στη βόρεια Κυνουρία.

Επίσης, ο σεισμός έγινε αισθητός σε Άργος, Ναύπλιο, Κιάτο, Εξαμίλια, Βραχάτι, Κόρινθο, Λουτρά Ωραίας Ελένης, Λουτράκι, Ακράτα, Αίγιο, Αίγινα, Ιτέα, Λιβαδειά, Αράχωβα, Πύργο και σε περιοχές της Αθήνας, όπως αναφέρει το kalimera-arkadia.gr.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, γράφοντας: ότι “προς το παρόν δεν διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο”.