Σεισμός 4,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Λακωνίας
113 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Γερολιμένα
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 06:47 στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση κάπου 113 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας, ή αλλιώς 315 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις