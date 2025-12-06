Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Σεισμός 4,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Λακωνίας

113 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Γερολιμένα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 06:47 στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση κάπου 113 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας, ή αλλιώς 315 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

