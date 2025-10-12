Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λευκάδα
Eγινε αισθητός σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Πρέβεζα και Πάτρα
Σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ το βράδυ της Κυριακής (12/10) στη Λευκάδα.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (ECMF), ο σεισμός «χτύπησε» περίπου στις 21:45 και έγινε αισθητός σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Πρέβεζα και Πάτρα.
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού, περίπου 40 χιλιόμετρα από τις ανατολικές ακτές του.
Το επίκεντρο εντοπίζεται σε βάθος 11 χιλιομέτρων.
