Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λευκάδα

Eγινε αισθητός σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Πρέβεζα και Πάτρα

Σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,2 ρίχτερ το βράδυ της Κυριακής (12/10) στη Λευκάδα.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (ECMF), ο σεισμός «χτύπησε» περίπου στις 21:45 και έγινε αισθητός σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Πρέβεζα και Πάτρα.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του νησιού, περίπου 40 χιλιόμετρα από τις ανατολικές ακτές του.

Το επίκεντρο εντοπίζεται σε βάθος 11 χιλιομέτρων.

