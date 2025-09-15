Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Αμοργού – “Περιμένουμε δονήσεις έως 5 Ρίχτερ” λέει ο Λέκκας

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:53 το πρωί της Δευτέρας 15/9 ανοιχτά της Αμοργού.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε επίκεντρο 14 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Αμοργού, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10,8 χλμ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε πως στην περιοχή αναμένεται σεισμική δραστηριότητα.

“Δεν είναι ανησυχητικός. Είναι μέσα στο πρόγραμμα τέτοιοι σεισμοί μετά τη μεγάλη κρίση του Φεβρουαρίου. Περιμένουμε σεισμούς έως 5 Ρίχτερ στην περιοχή” σημείωσε ο κ. Λέκκας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “για μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχουμε τέτοιους σεισμούς. Αυτοί οι σεισμοί δεν πρόκειται να προκαλέσουν βλάβες. Μέχρι και το Φεβρουάριο μπορεί να έχουμε τέτοιους σεισμούς μικρού μεγέθους”.