Σε ύφεση η φωτιά στην Πρέβεζα – Κάηκαν σπίτια, εκκενώθηκε η Βρυσούλα

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει το μέτωπο της φωτιάς στην Βρυσούλα Πρέβεζας με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες εστίες με στόχο να μην υπάρξει αναζωπύρωση κατά την διάρκεια της νύχτας.

Προηγουμένως, οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν και στην περιοχή επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 29 οχήματα, ενώ νωρίτερα 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο έκαναν ρίψεις από αέρος. Η ένταση των άνεμων που έπνεαν στην περιοχή μειώθηκε και πλέον οι πυροσβέστες επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες φωτιά γύρω από το χωριό Βρυσούλα, που βρίσκεται κοντά στην Κρανιά Πρεβέζης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και περικύκλωσε τον οικισμό Βρυσούλα μπαίνοντας σε αυλές σπιτιών. Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι δύο σπίτια κάηκαν ολοσχερώς.

Να θυμίσουμε ότι λίγο μετά τις 14:00 ήχησε αρχικό μήνυμα από το 112, το οποίο αναφέρει: “Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

Μετά από λίγο ήχησε και δεύτερο μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους της Βρυσούλας να απομακρυνθούν προς Κρανέα.

Αστυνομία και εθελοντές απομάκρυναν νωρίτερα ηλικιωμένους από το χωριό, καθώς αρκετοί κάτοικοι δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.