Φωτιά στην Πρέβεζα: Οι φλόγες περικύκλωσαν την Βρυσούλα – Κάηκαν δύο σπίτια, εκκενώθηκαν οικισμοί (Βίντεο)

Μαίνεται το μέτωπο της φωτιάς στην Βρυσούλα Πρέβεζας με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που ήδη ¨κατάπιαν” δύο σπίτια.

Συγκεκριμένα, η φωτιά έχει περικυκλώσει το χωριό Βρυσούλα με την πυρκαγιά να περνάει στην κάτω πλευρά του οικισμού, ενώ οι πυροσβέστες μάχονται από το έδαφος με τις διάσπαρτες εστίες. Αστυνομία και εθελοντές απομάκρυναν νωρίτερα ηλικιωμένους από το χωριό, καθώς αρκετοί κάτοικοι δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Παράλληλα, δύο σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες και η φωτιά πλέον έχει περικυκλώσει το χωριό, με την Πυροσβεστική να προσπαθεί να εμποδίσει τις φλόγες από το να φτάσουν στον υπόλοιπο οικισμό.

Να θυμίσουμε ότι λίγο μετά τις 14:00 ήχησε αρχικό μήνυμα από το 112, το οποίο αναφέρει: “Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

Μετά από λίγο ήχησε και δεύτερο μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους της Βρυσούλας να απομακρυνθούν προς Κρανέα.

Η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεράνουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εναέρια μέσα, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Πρέβεζας.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. με 27 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Υπάρχει, επίσης, συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.