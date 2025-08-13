Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ – 95 άτομα σε νοσοκομεία

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι το ΕΚΑΒ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στα πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο.

Από χθες 12/08/2025, το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών στις περιοχές που πλήττονται από τις εν εξελίξει πυρκαγιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) του ΕΚΑΒ διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τα Παραρτήματα και τους Τομείς του ΕΚΑΒ, τους αντίστοιχους Υγειονομικούς Σχηματισμούς (οι οποίοι είναι σε αυξημένη ετοιμότητα) και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας τον άμεσο συντονισμό και την έγκαιρη ενίσχυση δυνάμεων όπου απαιτείται.

Αναλυτικά:

ΑΧΑΪΑ

Στην περιοχή επιχειρούν 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

*Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 43 περιστατικά:

-31 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα, 1 Πυροσβέστης με συμπτώματα αδυναμίας – καταβολής, 1 κατακεκλιμένος, 13 με αναπνευστικά προβλήματα, 6 άτομα για προληπτικούς λόγους), 9 περιστατικά από την προληπτική εκκένωση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο).

-3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας (κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας).

– 5 περιστατικά διακομίσθηκαν από το Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο, προς το ίδρυμα Ελπίδα (κατόπιν προληπτικής εκκένωσης).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– 2 περιστατικά ηλικιωμένων διακομίστηκαν μετά από εκκένωση οικίας προς το ίδρυμα Ελπίδα, για φιλοξενία.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Περιοχή Σταμνά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών.

* Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή , από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 3 περιστατικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– 2 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικά προβλήματα) διακομίστηκαν στο ΓΝ Μεσολογγίου.

– 1 περιστατικό (κατακεκλιμένος) διακομίστηκε στο ΚΥ Αιτωλικού.

ΠΡΕΒΕΖΑ

Στην περιοχή επιχειρούν 9 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

* Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 39 περιστατικά:

– 7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού).

– 8 περιστατικά (κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού και ΚΥ Φιλιππιάδας, διακομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας (4 από κάθε ΚΥ).

– 17 περιστατικά (9 κατακεκλιμένα με αναπνευστικά προβλήματα, 1 Πυροσβέστης με εγκαύματα και 7 με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα) από την πόλη της Φιλιππιάδας προς το ΓΝ Άρτας.

– 5 περιστατικά (με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα) από όμορα χωριά και οικισμούς της Φιλιππιάδας διεκομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας.

– 1 περιστατικό κατόπιν της εκκένωσης της περιοχής του Γοργομύλου (άτομο με κινητικά προβλήματα) μεταφέρθηκε για φιλοξενία στο ΚΑΠΗ Φιλιππιάδας.

– 1 περιστατικό κατακεκλιμένης ηλικιωμένης , διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Άρτας.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Η περιοχή καλύπτεται από 2 ασθενοφόρα.

*Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, έχει διακομισθεί από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ συνολικά 1 περιστατικό:

– 1 περιστατικό τουρίστριας από εισπνοή καπνού, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου.

ΧΙΟΣ

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

*Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 9 περιστατικά:

– 8 περιστατικά (αναπνευστικά προβλήματα) έχουν διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

– 1 περιστατικό (αναπνευστικά προβλήματα) έχει διακομισθεί στο ΚΥ Βολισσού.

– Σε 12 άτομα (10 Πυροσβέστες και 2 εθελοντές) πραγματοποιήθηκε η Παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο (αναπνευστικά και ελαφρά εγκαύματα)