Σε κλινική παιδιατρικής πτέρυγας μεταφέρθηκε ο 15χρονος Δημήτρης που υπεβλήθη σε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία

Στο Τορίνο, αλλά εκτός του νοσοκομείου, αναρρώνει ο 15χρονος που υπεβλήθη σε μεταμόσχευση ήπατος μετά από σπάνια επιπλοκή που υπέστη από θερμοπληξία κατά την διάρκεια πεζοπορίας στο Μέτσοβο.

Ο 15χρονος Δημήτρης υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση συνολικής διάρκειας 9,5 ωρών μετά από θερμοπληξία που προκλήθηκε λόγω μιας σπάνιας διαταραχής, αυτή της ανιδρωσίας, κάτι που τον κάνει ευάλωτο σε υψηλές θερμοκρασίες.

Όπως εξηγεί στο onlarissa.gr ο πατέρας του παιδιού, ο κ. Βασίλης, ο έφηβος Δημήτρης με καταγωγή από τα Φάρσαλα βρίσκεται σε καλή κατάσταση, μιλάει, τρώει και έχει κανονικά επαφή με το περιβάλλον και με τους γονείς του που βρίσκονται διαρκώς στο πλάι του.

«Πλέον έχουμε φύγει από το νοσοκομείο Le Molinette και μεταφερθήκαμε σε κλινική, στην παιδιατρική πτέρυγα, ακριβώς απέναντι, όπου ο Δημήτρης παρακολουθείται από εξειδικευμένους γιατρούς», τονίζει ο πατέρας του παιδιού και συμπληρώνει:

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη».