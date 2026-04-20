ΕΛΑΣ: Ξεκίνησε η λειτουργία EES για την καταγραφή των υπηκόων τρίτων χωρών
Η χώρα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διαχείριση της αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης
Επιτυχώς εκκίνησε η Ελλάδα την πλήρη λειτουργία του Συστήματος Εισόδου- Εξόδου (Entry-Exit System), με την καταγραφή των υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.
Ειδικότερα, η Ελλάδα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διαχείριση της αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης στα συνοριακά σημεία διέλευσης, εντός του πλαισίου του Κανονισμού (EU) 2017/ 2226.
