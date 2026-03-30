Σάμος: Η στιγμή που υδροστρόβιλος χτυπά το νησί (Βίντεο)

Ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του τη Δευτέρα (30.03.2026) στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά από το Καρλόβασι της Σάμου.

Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το samos24.gr στη σελίδα του στο Facebook, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες από τον υδροστρόβιλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καιρικές συνθήκες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, με έντονη αστάθεια και χαμηλές θερμοκρασίες στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, ευνόησαν τη δημιουργία του φαινομένου.

Παρόμοιες εικόνες έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν στην περιοχή, κυρίως κατά τη διάρκεια τοπικών καταιγίδων και μεταβολών του καιρού.