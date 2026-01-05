“Σαφάρι” της Τροχαίας στους δρόμους της Αττικής: 152 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ σε 20.672 ελέγχους – Συνελήφθησαν δύο άτομα

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 1 Ιανουαρίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (5-1-2026), ειδική εξόρμηση του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν –20.672- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -152- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν -2- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.