Ρουβίκωνας: Παρέμβαση στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Ζωγράφου (Βίντεο)

Παρέμβαση πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης 28/1 ο Ρουβικώνας στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Ζωγράφου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση η παρέμβαση έγινε έπειτα από «καταγγελίες εργαζομένων για άθλιες συνθήκες εργασίας και τρομοκρατία από τον υπεύθυνο της υπηρεσίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ρουβίκωνα αναφέρει:

Παρέμβαση στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Ζωγράφου, έπειτα από καταγγελίες εργαζομένων για άθλιες συνθήκες εργασίας και τρομοκρατία από τον υπεύθυνο της υπηρεσίας.

Αφόρητη και άκρως επικίνδυνη η εργασιακή συνθήκη που βιώνουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα στον δήμο Ζωγράφου. Συνολικά 60 με 70 άτομα έχουν απομείνει στην υπηρεσία, με τα 30 να εργάζονται στην βραδινή αποκομιδή όπου με 7 μόνο απορριματοφόρα καλούνται να μαζεύουν 3500 κάδους, δηλαδή πάνω από 800 τόνους σκουπίδια τον μήνα. Η άρνηση της δημοτικής αρχής για πρόσληψη προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα οι ελάχιστοι εργαζόμενοι να δουλεύουν με εξαντλητικούς ρυθμούς και για συνεχόμενες ημέρες. Όπως καταγγέλλουν, η διεύθυνση καθαριότητας χρωστάει από 40 έως 60 ρεπό στον καθένα, ενώ πολλοί δεν έχουν πάρει ακόμα την άδεια του 2024.

Επιπλέον, η δημοτική αρχή δεν έχει προμηθεύσει τους εργαζομένους, όπως υποχρεούται από το νόμο, με τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) από το 2024, ενώ ο διευθυντής καθαριότητας, Ηλίας Αλευράς, παραβιάζει την 5μερη σύμβαση εργασίας καλώντας εργαζομένους για δουλειά 6 ημέρες την εβδομάδα και σε αργίες. Αν κάποιος εργαζόμενος δεν υπακούσει, ο Αλευράς γράφει στα παρουσιολόγια «απών» με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην ξέρουν αν και τι απώλεια θα έχουν στο μηνιάτικο τους. Στην ίδια λογική, την Τετάρτη 21 Γενάρη, η βραδινή βάρδια δεν εργάστηκε λόγω κακοκαιρίας και κατόπιν εντολής της Περιφέρειας, αλλά ο Αλευράς ήθελε να αναπληρώσει τη χαμένη ημέρα με δουλειά, χρησιμοποιώντας και πάλι την απειλή του “απών”. Το οποίο παρεμπιπτόντως το γράφει πάντα με μολύβι για να μπορεί να το σβήσει, γιατί ξέρει ότι παρανομεί. Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, ο Αλευράς παρουσιάζεται μόνο για μισή ώρα στη βραδινή βάρδια, υπογράφει δηλαδή και αποχωρεί, τσεπώνοντας έτσι, εκτός από τον παχυλό μισθό του διευθυντή, και τα νυχτερινά.

Η εντατικοποίηση που συνοδεύεται από αυταρχισμό και αυθαιρεσίες σαν του Αλευρά εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων, πόσο δε μάλλον σε μια, εκ φύσεως, σκληρή δουλειά. Η δημοτική αρχή όμως απαντά στην υποστελέχωση της υπηρεσίας κυρίως με ´μπαλώματα’ δίμηνων προσλήψεων που μετά τη λήξη τους δεν ανανεώνονται. Πρόκειται κυρίως για συμβάσεις μέσω του ΌΑΕΔ και που ως επί το πλείστον απευθύνονται σε ΑΜΕΑ και σε ανθρώπους άνω των 55 που θέλουν να συμπληρώσουν ένσημα για τη σύνταξη. Φθηνό εργατικό δυναμικό δηλαδή, από τα πιο ευάλωτα τμήματα της εργατικής τάξης, που ενώ παρέχει ίση εργασία με τους μόνιμους αμοίβεται με το μισό μισθό, για να επιστρέψει και πάλι στην ανεργία και αφού έχει ξεζουμιστεί σε σκληρές συνθήκες. Στο δήμο Ζωγράφου, ΑΜΕΑ και άνθρωποι άνω των 65 δουλεύουν στα πιο δύσκολα και επικίνδυνα πόστα, πάνω σε απορριματοφόρα και φορτηγά.

Η δήμαρχος Τίνα Καφατσάκη εφαρμόζει μια πολιτική που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Πρόκειται για την ίδια εγκληματική πολιτική που εφαρμόζεται στους περισσότερους δήμους της χώρας και ευθύνεται για τα συνεχή εργατικά ατυχήματα και τους πάνω από 100 νεκρούς δημοτικούς εργάτες τα τελευταία χρόνια. Επί θητείας Καφατσάκη ήταν, λίγα χρόνια πριν, που επιβλήθηκαν διπλοβάρδιες σε συνθήκη καύσωνα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η εργάτρια καθαριότητας Ντανιέλα Πρερολέντζου.

Πρόσφατα, οι εργαζόμενοι στο δήμο Ζωγράφου προχώρησαν σε απεργία προκειμένου να μην περάσει το νέο πρόγραμμα λειτουργίας, εμπνευσμένο από τη λογική Αλευρά, που προέβλεπε αλλαγή ωραρίου και δουλειά όλα τα Σάββατα του μήνα και όλες τις επίσημες αργίες. Η δημοτική αρχή κατήγγειλε από την αρχή την απεργία και προσπάθησε να την υπονομεύσει συκοφαντώντας τους εργαζομένους. Στην ίδια γραμμή και το σωματείο εργαζομένων του δήμου που ελέγχεται από την παράταξη της δημάρχου, τον ΣΥΡΙΖΑ, έφτασε μάλιστα στο σημείο να δημοσιεύσει ανακοίνωση στην οποία χαρακτήρισε την απεργία παράνομη και καταχρηστική. Δεν μας κάνει εντύπωση. Ενα σωματείο που ‘διοικείται’ από κομματικούς γραφειοκράτες, που αδιαφορεί για τα προβλήματα και την ασφάλεια των εργαζομένων και τάσσεται ανοιχτά υπέρ των δημάρχων. Σε αυτό το σωματείο, την καλύτερη απάντηση τη δίνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με τους ακηδεμόνευτους αγώνες τους. Στην περίπτωση του δήμου Ζωγράφου, την έδωσαν με τη συντριπτική συμμετοχή στην απεργία, καθολική στην αποκομιδή.

Όι εργαζόμενοι στο δήμο Ζωγράφου έχουν την αμέριστη αλληλεγγύη μας. Στον αγώνα για αξιοπρεπή και ασφαλή δουλειά, είμαστε μαζί τους.

Γνωρίζουμε ότι η Καφατσάκη ρίχνει την ευθύνη για την υποστελέχωση στην “κεντρική διοίκηση”. Η αλήθεια είναι ότι όντως η κυβέρνηση υποχρηματοδοτεί την τοπική αυτοδιοίκηση και απαξιώνει υπηρεσίες, όπως αυτήν της καθαριότητας, ανοίγοντας το δρόμο στις ιδιωτικοποιήσεις. Όμως αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι. Η Καφατσάκη, όπως και κάθε δήμαρχος, έχει να κάνει μια επιλογή. Και αυτή είναι αν θα μπει μπροστά στον αγώνα των εργαζομένων για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, διασφαλίζοντας παράλληλα, και ανεξαρτήτως κόστους, ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον ή αν θα συνεχίσει να στέλνει εργάτες σε βάρδιες θανάτου.

Σε αυτό το ερώτημα οφείλει να απαντήσει ανοιχτά η Καφατσάκη. Είναι μια απάντηση που χρωστά στους εργαζομένους αλλά και στους δημότες που προφανώς καταλαβαίνουν ότι 60 άνθρωποι δεν μπορούν να καθαρίσουν μια πόλη άνω των 100.000 κατοίκων.