Ρόδος: Συμπλοκή Ρομά στο Καρακόνερο – Πέταγαν ρόπαλα και σίδερα (βίντεο+φωτογραφίες)

Συμπλοκή μεταξύ Ρομά σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου στην περιοχή Καρακόνερο της Ρόδου, προκαλώντας την αγανάκτηση των πολιτών, καθώς οι εμπλεκόμενοι περνούσαν ανάμεσα τους και πετούσαν ρόπαλα και σίδερα.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Δυτικής Ελλάδας.