Ρόδος: «Θα μπορούσαμε να θρηνούμε περισσότερα θύματα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία στο DEBATER για τον άνθρωπο που χάθηκε στις πλημμύρες (βίντεο)

Συγκλονίζει η μαρτυρία κατοίκου της Ρόδου για τον θάνατο ενός ανθρώπου από τις πλημμύρες που έπληξαν το νησί, με την ίδια να θέτει σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα πρόληψης και την προστασία των πολιτών σε επικίνδυνα σημεία.

Όπως περιγράφει, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε κυριολεκτικά μπροστά στην πόρτα του σπιτιού της, με τις εικόνες που αντίκρισε να την έχουν σημαδέψει βαθιά.

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«Θα μπορούσαμε να θρηνούμε περισσότερα θύματα», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν πόσο επικίνδυνο γίνεται το συγκεκριμένο σημείο όταν εκδηλώνονται έντονες βροχοπτώσεις. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, οι επισκέπτες και όσοι δεν γνωρίζουν την περιοχή δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τον κίνδυνο.

Πηγή: Συμβαίνει τώρα στη Ρόδο

Η ίδια θέτει ερωτήματα για το κατά πόσο είχαν ληφθεί τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, διερωτώμενη γιατί δεν υπήρχε προειδοποιητική πινακίδα και γιατί δεν απομακρύνθηκαν τα σταθμευμένα οχήματα ή δεν αποκλείστηκε εγκαίρως το επικίνδυνο σημείο ενόψει της κακοκαιρίας.

«Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες στιγμές αυτού του ανθρώπου», σημειώνει, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ενδεχομένως, μέσα στον πανικό του, προσπάθησε να σώσει το αυτοκίνητό του. Όπως υπογραμμίζει, το αποτέλεσμα ήταν να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή.

«Είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσεις ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του λίγα μέτρα από το σπίτι σου»

Η κάτοικος περιγράφει τη συναισθηματική φόρτιση που της προκάλεσε το περιστατικό, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με εικόνες που, όπως λέει, δεν θα ξεχάσει ποτέ.

«Το σημερινό τραγικό γεγονός με σημάδεψε βαθιά και με συγκλόνισε όσο δύσκολα μπορώ να περιγράψω με λόγια. Όλα συνέβησαν κυριολεκτικά μπροστά στην πόρτα του σπιτιού μου. Βρέθηκα αντιμέτωπη με εικόνες που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσεις ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του με τόσο τραγικό τρόπο, λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι σου», αναφέρει.

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Όπως προσθέτει, δέχθηκε εκατοντάδες τηλεφωνήματα και μηνύματα από φίλους, γνωστούς και δημοσιογράφους, ενώ τα βίντεο που κατέγραψε προβλήθηκαν από μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία μπροστά στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

«Πρέπει να διερευνηθεί αν αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί»

Η ίδια τονίζει ότι το ζητούμενο δεν είναι η δημοσιότητα που έλαβε το περιστατικό, αλλά η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνθρωπος και το κατά πόσο η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

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«Δεν αρκεί να συγκλονιζόμαστε κάθε φορά που συμβαίνει μια τραγωδία. Χρειάζεται πρόληψη, οργάνωση και ουσιαστική προστασία της ανθρώπινης ζωής», επισημαίνει, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για την ανάγκη λήψης μέτρων σε περιοχές που γίνονται επικίνδυνες κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων.

«Γιατί καμία ανθρώπινη ζωή δεν αξίζει να χάνεται εξαιτίας της έλλειψης πρόληψης», καταλήγει, εκφράζοντας τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του.