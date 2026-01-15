Ρόδος: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και στη διακίνηση

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης με τη μέθοδο της υδροπονίας και στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στη Ρόδο προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα τους και το αρχηγικό, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνεται ακόμη 1 άτομο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εσωτερική υδροπονική καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης (skunk) και στην περαιτέρω διακίνησή της, στην ευρύτερη περιοχή της Ρόδου.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης, 14 Ιανουαρίου 2026, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Ρόδου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Επιχειρησιακών Ομάδων και Τεχνικών Εφαρμογών, της Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν -4- ημεδαποί.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, περιλαμβάνεται ακόμη ένας ημεδαπός, ο οποίος αναζητείται.

Προηγήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη έρευνα, από την οποία πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορουμένων, οι οποίοι για να πετύχουν το σκοπό τους είχαν εγκαταστήσει σε -2- κατοικίες στη Ρόδο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια – φυτώρια δενδρυλλίων κάνναβης, δημιουργώντας τεχνητές συνθήκες για την ωρίμανση των φυτών, προκειμένου να υφίσταται παραγωγή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προς αποκόμιση σημαντικών παράνομων κερδών.

Περαιτέρω, προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους ως εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

61χρονος, ο οποίος, ως αρχηγικό μέλος, είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, την ανεύρεση των πελατών, τη διαχείριση των κερδών, τη διακίνηση των ναρκωτικών και τον καθορισμό της τιμής πώλησης των ναρκωτικών,

28χρονος, λειτουργώντας ως άμεσος συνεργός του αρχηγικού μέλους, ήταν επιφορτισμένος με τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών, τη μεταφορά και την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, την είσπραξη κερδών και την αποστολή τους στον αρχηγό, καθώς επίσης βοηθούσε στο στάδιο της συγκομιδής της ακατέργαστης κάνναβης,

33χρονος, ήταν υπεύθυνος για την παραλαβή κερδών από πελάτες, παρείχε υποστήριξη στον αρχηγό για τη φύλαξη και διακίνηση των ναρκωτικών και επιπλέον ήταν επιφορτισμένος με την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και τη διακίνηση των συγκομισθέντων ποσοτήτων.

44χρονος, είχε διαθέσει τον χώρο για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης και ήταν επιφορτισμένος με την καλλιέργεια αυτών, τη συγκομιδή της ακατέργαστης κάνναβης, καθώς επίσης με την αποθήκευση και τη φύλαξη των ναρκωτικών.

Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 37χρονος, μη συλληφθείς, πούλησε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, βάρους -1- κιλού, στον 28χρονο συγκατηγορούμενό του.

Συνολικά, από τις έρευνες στις οικίες, άλλους χώρους καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-43- δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK),

-109,8- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK),

-3.200- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), στο στάδιο της αποξήρανσης,

αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα,

-746,6- ευρώ,

-6- κινητά τηλέφωνα

-6- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και

εξοπλισμό εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας (ηλεκτρικές λάμπες, μετασχηματιστές, χρονοδιακόπτες, μετρητές υγρασίας, θερμόμετρα, , σύστημα εξαερισμού και λιπάσματα κ.α.).

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν κατά περίπτωση απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.