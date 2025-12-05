Ρόδος: Έσπασαν οι κάβοι κρουαζιερόπλοιου τη στιγμή του απόπλου

Ένα εντυπωσιακό περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι της Ρόδου, όπου λόγω της κακοκαιρίας Byron το Blue Sapphire δυσκολεύτηκε στο απόπλου του. Την διαδικασία δυσκόλεψαν οι άνεμοι και η θαλασσοταραχή, με το πλοίο να επιχειρεί την έξοδο του με τα δικά του μέσα, αλλά κυρίως με την καθοριστική συνδρομή των ρυμουλκών.

Το κρουαζιερόπλοιο παρέμεινε δεμένο παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις για την επιδείνωση του καιρού, φτάνοντας τελικά στο σημείο όπου η ένταση των ανέμων οδήγησε στην ουσιαστική «θραύση» των κάβων και στην ανάγκη άμεσης αποδέσμευσης από τα κρηπιδώματα.

Με ακρίβεια και ψυχραιμία τα ρυμουλκά χειρίστηκαν την κατάσταση, μαζί με τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ρόδου, τα οποία προχώρησαν στην απελευθέρωση του τελευταίου κάβου από τη δέστρα του λιμένα, με κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

Το Blue Sapphire είχε επιλέξει, όπως και την περσινή χρονιά, το λιμάνι της Ρόδου για τον χειμερινό του ελλιμενισμό, πριν επιστρέψει στα τακτικά του δρομολόγια την επόμενη θερινή περίοδο.