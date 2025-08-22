Ρόδος: Άγρια επίθεση σε τουρίστες στο Φαληράκι – Τους ξυλοκόπησαν και τους λήστεψαν

Ακόμη ένα περιστατικό ληστείας είχαμε στο Φαληράκι της Ρόδου καθώς ομάδα ατόμων πραγματοποίησε βίαιη επίθεση σε δύο τουρίστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πάντα ξεκίνησαν από έναν διαπληκτισμό που είχαν οι 6 άτομα με έναν από τους δύο τουρίστες γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής (22/8) έξω από νυχτερινό μαγαζί στην οδό Ερμού στην Ρόδο. Ο διαπληκτισμός ξεκίνησε με έναν 25χρονο Ελβετό τουρίστα, ο οποίος έκανε διακοπές στο νησί με φίλο του από την Αυστρία.

Οι 6 δράστες, μετά από τον διαπληκτισμό, χτύπησαν και λήστεψαν τον Ελβετό αρπάζοντάς του χρήματα, κάρτες, το κινητό τηλέφωνο και άλλα προσωπικά αντικείμενα, ενώ στη συνέχεια ένας εξ αυτών επιτέθηκε με γροθιές στον φίλο του από την Αυστρία. Οι δράστες τον γρονθοκόπησαν και τον κλώτσησαν σε πρόσωπο και σώμα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, πριν του αρπάξουν την τσάντα που κρατούσε.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για 6 άτομα τα οποία αναζητούνται για παράβαση του άρθρου του Ποινικού Κώδικα περί ληστείας.