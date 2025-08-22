Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Άγρια επίθεση σε τουρίστες στο Φαληράκι – Τους ξυλοκόπησαν και τους λήστεψαν

Μετά από διαπληκτισμό 6 άτομα χτύπησαν και λήστεψαν Ελβετό τουρίστα, ενώ επιτέθηκαν και στον Αυστριακό φίλο του

Ρόδος: Άγρια επίθεση σε τουρίστες στο Φαληράκι – Τους ξυλοκόπησαν και τους λήστεψαν
DEBATER NEWSROOM

Ακόμη ένα περιστατικό ληστείας είχαμε στο Φαληράκι της Ρόδου καθώς ομάδα ατόμων πραγματοποίησε βίαιη επίθεση σε δύο τουρίστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πάντα ξεκίνησαν από έναν διαπληκτισμό που είχαν οι 6 άτομα με έναν από τους δύο τουρίστες γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής (22/8) έξω από νυχτερινό μαγαζί στην οδό Ερμού στην Ρόδο. Ο διαπληκτισμός ξεκίνησε με έναν 25χρονο Ελβετό τουρίστα, ο οποίος έκανε διακοπές στο νησί με φίλο του από την Αυστρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 6 δράστες, μετά από τον διαπληκτισμό, χτύπησαν και λήστεψαν τον Ελβετό αρπάζοντάς του χρήματα, κάρτες, το κινητό τηλέφωνο και άλλα προσωπικά αντικείμενα, ενώ στη συνέχεια ένας εξ αυτών επιτέθηκε με γροθιές στον φίλο του από την Αυστρία. Οι δράστες τον γρονθοκόπησαν και τον κλώτσησαν σε πρόσωπο και σώμα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, πριν του αρπάξουν την τσάντα που κρατούσε.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για 6 άτομα τα οποία αναζητούνται για παράβαση του άρθρου του Ποινικού Κώδικα περί ληστείας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η SpaceX εκτόξευσε ένα αμερικανικό διαστημικό μη επανδρωμένο στρατιωτικό αεροσκάφος (βίντεο)
ΔΙΕΘΝΗ

Η SpaceX εκτόξευσε ένα αμερικανικό διαστημικό μη επανδρωμένο στρατιωτικό αεροσκάφος (βίντεο)

Ένα διαστημικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα του αμερικανικού στρατού, κατασκευασμένο για να παραμένει σε τροχιά εκατοντάδες ημέρες συνεχώς, εκτοξεύθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ με ένα πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ στη Φλόριντα. Η εκτόξευση από τη SpaceX πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 23:50 της Πέμπτης (τοπική ώρα, 06:50 σήμερα ώρα […]