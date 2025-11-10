Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Ροδόπη: Νεκρή 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών

Τι αναφέρει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης

Ροδόπη: Νεκρή 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ανείπωτη τραγωδία στη Ροδόπη καθώς πέθανε μια 14χρονη μαθήτρια από το Γυμνάσιο Σαπών όπως ανέφερε η ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή της η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης ανέφερε «δεν υπάρχει πιο θλιβερό από το να αποχαιρετάς για πάντα ένα παιδί! Ένα παιδί που έφυγε νωρίς, μα άφησε πίσω του φως. Το Γυμνάσιο Δ.Ε. Σαπών πενθεί. Η εκπαίδευση πενθεί.

Μια 14χρονη μαθήτριά μας δεν είναι πια μαζί μας. Το χαμόγελό της, η καλοσύνη της, η δύναμή της — όλα θα μείνουν χαραγμένα στις καρδιές μας. Ήταν ένα παιδί γεμάτο ελπίδα, που πάλεψε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα. Η τάξη της, οι φίλοι της, οι καθηγητές της, όλοι νιώθουν το κενό που άφησε… Καλό ταξίδι!».

