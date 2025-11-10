Ροδόπη: Νεκρή 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών

Ανείπωτη τραγωδία στη Ροδόπη καθώς πέθανε μια 14χρονη μαθήτρια από το Γυμνάσιο Σαπών όπως ανέφερε η ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή της η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης ανέφερε «δεν υπάρχει πιο θλιβερό από το να αποχαιρετάς για πάντα ένα παιδί! Ένα παιδί που έφυγε νωρίς, μα άφησε πίσω του φως. Το Γυμνάσιο Δ.Ε. Σαπών πενθεί. Η εκπαίδευση πενθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια 14χρονη μαθήτριά μας δεν είναι πια μαζί μας. Το χαμόγελό της, η καλοσύνη της, η δύναμή της — όλα θα μείνουν χαραγμένα στις καρδιές μας. Ήταν ένα παιδί γεμάτο ελπίδα, που πάλεψε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα. Η τάξη της, οι φίλοι της, οι καθηγητές της, όλοι νιώθουν το κενό που άφησε… Καλό ταξίδι!».