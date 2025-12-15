Ριφιφί: Η διάρρηξη στην Τράπεζα Εργασίας το 1992 που ενέπνευσε τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια (Βίντεο)

Η σειρά Ριφιφί έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας 15/12 στην Cosmote TV ρίχνοντας φως στην μεγάλη διάρρηξη στην Τράπεζα Εργασίας το 1992.

Συγκεκριμένα, μέσα από τα 6 επεισόδια προσπαθεί να φωτίσει κάποιες πτυχές από την αληθινή ιστορία που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Όλα συνέβησαν το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου του 1992 στο υποκατάστημα της Τράπεζας Εργασίας, στην οδό Καλλιροής 19, στο Νέο Κόσμο, στην Αθήνα, με τους δράστες ακόμα και σήμερα να παραμένουν ασύλληπτοι.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά εκείνη την εποχή οι δράστες είχαν μπει στο υπόγειο της τράπεζας όπου βρίσκονταν οι θυρίδες, μέσω ενός τούνελ που είχαν σκάψει από την κοίτη του ποταμού Ιλισσού και έφτανε στο υποκατάστημα περνώντας κάτω από την οδό Καλλιρρόης.

«Το τούνελ είχε μήκος γύρω στα 25 μέτρα και κατά μήκος της διαδρομής του είχαν τοποθετηθεί υποστυλώματα και ράγες, οι οποίες χρησίμευαν για να κινείται πάνω τους ένα βαγονέτο, με το οποίο οι δράστες έβγαζαν όλα τα μπάζα κατά την εκσκαφή της σήραγγας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας οι δράστες χρειάστηκαν 10 μέρες έως 3 μήνες προκείμενου να σκάψουν όλο το τούνελ. Κατά την είσοδο τους στο υπόγειο χώρο της Τράπεζας οι δράστες παραβίασαν 301 από τις 1.151 θυρίδες και αφαίρεσαν το περιεχόμενό τους. Εκτιμάται ότι η αξία των κλοπιμαίων ανερχόταν σε 5 δισεκατομμύρια δραχμές. Οι πρώτες έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας δεν οδήγησαν κάπου σχετικά με την εξακρίβωση της ταυτότητας των δραστών της ληστείας. Στις 12 Ιανουαρίου 1993 ανακαλύφτηκαν τυχαία σε ερημική τοποθεσία σε παραλία της Βραυρώνας ομόλογα, επιταγές και άλλα έγγραφα που περιέχονταν σε θυρίδες της Τράπεζας. Οι αρχές θεώρησαν τότε ότι πιθανόν οι δράστες να διέφυγαν με τα κλοπιμαία στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας κάποιο σκάφος» ανέφεραν τα δημοσιεύματα της εποχής.

Η μαρτυρία για «το μεγάλο ριφιφί του αιώνα» που ανακαλέστηκε στη συνέχεια

Τον Ιούλιο του 1994 ένας κρατούμενος από τη Συρία στις φυλακές του Κορυδαλλού με όνομα Τζουμάχ Χαλίντ έδειξε ως δράστες του ριφιφί τον υποδιευθυντή του καταστήματος Αναγνώστη Καλαφάτη, τον υπάλληλο των ΕΛΤΑ Λάμπρο Κότσαλο και τους επιχειρηματίες Στέλιο Κολοβό, Διονύση Παπασταματάτο και Μανώλη Σπανουδάκη.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Χαλίντ αναίρεσε όσα είχε αναφέρει σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ενώ στις 25 Ιανουαρίου 1995 είχε στείλει σημείωμα στον ανακριτή για να τονίσει ότι δεν ήταν αλήθεια όσα είχε πει.