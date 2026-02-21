Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω δύο άνδρες για διακίνηση ναρκωτικών

Κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης από το σπίτι του ενός συλληφθέντα

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο δύο άνδρες ηλικίας 41 και 51 ετών για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες. Η σύλληψη έγινε όταν ο 51χρονος πιάστηκε να προμηθεύει τον 41χρονο με ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.  

   Σε σωματικούς ελέγχους και σε έρευνα στην οικία του 51χρονου, που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 10,4 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 740 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, κινητό τηλέφωνο και δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο διευκόλυνσης.

Η προανάκριση ενεργείται από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, άνδρες του οποίου πραγματοποίησαν και τη σύλληψη των δύο ανδρών.

