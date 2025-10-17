Ρέθυμνο: Συνελήφθη 77χρονος που είχε “μίνι” οπλοστάσιο στο σπίτι του – Εκρηκτικό υλικό και πολεμικά όπλα ανάμεσα στα ευρήματα (φωτογραφία)

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε έναν 77χρονο, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος είχε στο σπίτι του ένα “μίνι” οπλοστάσιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν μεταξύ άλλων χιλιάδες φυσίγγια, εκατοντάδες γραμμάρια δυναμίτη, πυροκροτητές, κροτίδες, καθώς και ένας πήλινος αμφορέας, μαζί με πλήθος πήλινων και λίθινων θραυσμάτων, αγνώστου χρονικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αναλυτικά:

Τέσσερα (4) πολεμικά τυφέκια

Δύο (2) πιστόλια

Ένα (1) μακρύκανο πυροβόλο όπλο

Ένα (1) περίστροφο

Τρεις (3) χειροβομβίδες

Ένα (1) αεροβόλο

Επτά (7) κυνηγετικά όπλα

Δώδεκα (12) γεμιστήρες

Δύο χιλιάδες (2.000) φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

343 γραμμάρια ζελατοδυναμίτιδα

Έξι (6) μασούρια δυναμίτη

Ένα (1) ακαριαίο φυτίλι

Δεκατέσσερις (14) πυροκροτητές

Τμήμα οβίδας όλμου

Εβδομήντα (70) κροτίδες

Ένα (1) μαχαίρι

Έξι (6) θήκες πιστολιών και περιστρόφων

Δυο (2) διόπτρες μακρύκανου όπλου

Μια (1) βαλλίστρα με 6 βέλη

Ένας (1) πήλινος αμφορέας και πλήθος πήλινων και λίθινων θραυσμάτων αγνώστου χρονικής περιόδου και

Ένα (1) κυλινδρικό αντικείμενο (τύπου βραχιόλι).

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.