ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εντοπίστηκε φυτεία με 80 δενδρύλλια κάνναβης

Έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών

Εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο και από τους αστυνομικούς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 80 δενδρύλλια κάνναβης.

Ο εντοπισμός αφορά σε ενέργειες και δράσεις για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Χθες Σάββατο 04.10 πρωινές ώρες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη Αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε μία φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά ογδόντα 80 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,5 μέτρων, ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

