Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 17χρονος που μέθυσε σε γάμο – Συνελήφθη ο πατέρας του

Ο ανήλικος πήρε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του

Με συμπτώματα οξείας μέθης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας 17χρονος, το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο ανήλικος είχε πάει σε γάμο μαζί με τον πατέρα του και όταν βρέθηκε σε κατάσταση μέθης τον μετέφερε αμέσως στο Νοσοκομείο, από όπου και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Ο πατέρας του 17χρονου συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ο 17χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του.

