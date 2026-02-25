Ρέθυμνο: «Με άφησαν πεθαμένο, είναι κανίβαλοι» – Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα (Βίντεο ντοκουμέντο)

Τις δραματικές στιγμές που βίωσε κατά την αιματηρή επίθεση σε βάρος του στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου περιέγραψε ο κτηνοτρόφος, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό και υπέστη βαρύτατο τραυματισμό, καθώς οι δράστες τού έκοψαν τη γλώσσα. Ο ίδιος νοσηλεύτηκε επί μήνες σε νοσοκομεία της Κρήτης, δίνοντας μάχη για την αποκατάσταση της υγείας του.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ στο φως της δημοσιότητας έρχεται βίντεο-ντοκουμέντο που φέρεται να καταγράφει τον δράστη να πλησιάζει το ποιμνιοστάσιο κρατώντας μαχαίρι, προκειμένου να στήσει ενέδρα.

Mιλώντας στο Live News ο 70χρονος κτηνοτρόφος είπε: «Μπήκαν στο ποιμνιοστάσιο με μάσκα, με χτύπησαν, με άφησαν πεθαμένο, με τη γλώσσα, την έκοψαν. Με άφησαν πεθαμένο. Αφού ζω, με βοήθησε η Παναγία και δεν πέθανα. Δεν κατάλαβα τίποτα».

Έπειτα περιέγραψε την επίθεση: «Την ώρα που πήγα να ανοίξω την αποθήκη και την ώρα που κρυβόταν εκεί πέρα, είχα βάλει και συναγερμό και ήταν δύο ώρες μέσα. Δύο ώρες περίμεναν να πάω στο υπόστεγο από τις 4:10. Ένας ήταν αυτός με κουκούλα. Δεν γνώρισα ποιος είναι. Ήταν ντόπιος, δεν ήταν ξένος από την μιλιά (τον κατάλαβα).

Στην αρχή δεν μίλαγε. Όταν πίστεψε ότι πέθανα (μίλησε) γιατί έπεσα κάτω, με κλώτσησε. Εγώ δεν ανέπνεα, δεν άνοιξα τα μάτια μου για να φύγουν. Έλεγα (από μέσα μου) “να φύγουν, δεν γίνεται αλλιώς”. Αλλά με είχαν μιτσερώσει (τραυματίσει) στη σπονδυλική στήλη, στα πόδια, στη μηριαία έτρεχε αίμα το οποίο αν δεν είχα ο κινητό στην τσέπη, που δεν φαινόταν… Πρόλαβα και πήρα τηλέφωνο και ήρθαν αμέσως, δηλαδή τρία λεπτά μετά το συμβάν ήρθαν τα παιδιά μου και μετά ήρθε η αστυνομία. Με πυροβόλησαν».

«Γιατί δεν πέθανα, αυτό είναι θαύμα»

«Έπεσα κάτω και μετά φεύγοντας με πυροβόλησε ξανά και μετά μου έκανε τα βασανιστήρια. Στο τέλος που βεβαιώθηκε ότι πέθανα, έδωσε σήμα, μίλησαν (συνεργό) και λέει “πέθανε”. Στην αρχή δεν μιλούσε καθόλου και μετά που έπεσα παρατήρησα ήταν με στρατιωτική φόρμα, κόκκινα γάντια και κουκούλα. Μετά φεύγοντας, έκλεισε την πόρτα από εκεί που μπήκα εγώ, έκλεισε το φως και φεύγοντας από την άλλη μεριά βγήκε και μου “παίζει” άλλες δύο φεύγοντας δηλαδή, ήταν οι χαριστικές βολές. Γιατί δεν πέθανα, αυτό είναι θαύμα», πρόσθεσε ο κτηνοτρόφος.

Έπειτα ο 70χρονος είπε ότι: «ήμουν στο νοσοκομείο στο Πανεπιστημιακό οκτώ μήνες και μετά τρεις μήνες στα Χανιά στο νοσοκομείο, ένα στο Ρέθυμνο. Είμαι… Δεν σου λέω τίποτα, ενάμιση χρόνο τώρα με βασανίζουν και βασανίζομαι. Εγώ είμαι στο κρεβάτι».

«Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι κανίβαλοι»

Απαντώντας στην ερώτηση ποιος θα μπορούσε να είναι πίσω από την επίθεση, ο κτηνοτρόφος απάντησε: «Αυτοί που ήταν και πρώτοι, αυτοί που ήταν και (στην υπόθεση) του γιου μου, αυτοί είναι. Πλήρωσαν κάποιον; Έδωσαν το στίγμα και την εντολή; Δεν ξέρω. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, μόνο άνθρωποι δεν είναι. Κανίβαλοι είναι. Και δεν τον έκανα και κακό. Κακό δεν τον έκανα, μόνο καλό του έχω κάνει».

Η επίθεση το 2024

Σε βίντεο από την επίθεση του Ιουνίου 2024, ο δράστης φαίνεται να προσεγγίζει τη στάνη φορώντας κουκούλα και καλσόν στο πρόσωπο, προκειμένου να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του. Κινείται αργά και σκυφτός, κρατώντας μαχαίρι, με τρόπο που – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις – αποσκοπούσε στο να αποφύγει την ενεργοποίηση ανιχνευτή της κάμερας.

Πλάνα από δεύτερη κάμερα δείχνουν το θύμα να φτάνει στον χώρο, να σταθμεύει το όχημά του και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς το δωμάτιο, όπου φέρεται να τον ανέμενε ο επίδοξος δολοφόνος του.