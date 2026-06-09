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Ραφήνα: Ταξιδεύει ξανά από σήμερα το “Andros King” μετά το ατύχημα στο λιμάνι (βίντεο)

Από το περιστατικό προκλήθηκαν σοβαρές καταστροφές στον λιμενοβραχίονα

Ραφήνα: Ταξιδεύει ξανά από σήμερα το “Andros King” μετά το ατύχημα στο λιμάνι (βίντεο)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Το “πράσινο” φως για να ταξιδέψει ξανά από σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου πήρε το πλοίοAndros King” μετά το ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Ραφήνα.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Ιουνίου το επηβατηγό “Andros King” προσπαθώντας να προσδεθεί, χτύπησε στον βόρειο λιμενοβραχίονα του λιμανιού της Ραφήνας. προκαλώντας του εκτεταμένες καταστροφές.

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Παρά την ένταση του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών ή των μελών του πληρώματος. Επίσης, δεν εντοπίστηκε θαλάσσια ρύπανση ή διαρροή καυσίμων στην περιοχή του λιμανιού.

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