Ραφήνα: Συνελήφθησαν 2 άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν, χθες Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, στην Ραφήνα Αττικής, δύο -2- άτομα, (42χρονος αλλοδαπός και 22χρονος ημεδαπός), που κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση του 22χρονου, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο 42χρονος κατελήφθη χθες (25-02-2026), να κατέχει συσκευασία με κοκαΐνη, μικτού βάρους -0,9- γραμμαρίων, ποσότητα την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 22χρονο έναντι χρηματικού ποσού. Επιπλέον, ο 22χρονος, κατελήφθη να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση, -5- συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -4,9- γραμμαρίων.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 22χρονου κατά την οποία κατελήφθη να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους -123,7- γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους -1,4- γραμμαρίων.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-129,5- γραμμάρια κοκαΐνης,

-1,4- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-5.690- ευρώ,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-2- κινητά τηλέφωνα,

μαγνητικό κλειδί ελέγχου και πρόσβασης, το οποίο απασφάλιζε ειδική μαγνητική κρύπτη κομοδίνου,

ηλεκτρική συσκευή κένωσης αέρα και

ρολό νάιλον περιτυλίγματος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.