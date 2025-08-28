Πυρκαγιά στο Αηδόνι Πρέβεζας – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Αηδόνι Πρέβεζας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή #Αηδόνι_Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της #5ης_ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 28, 2025

Στις 15:02 σήμανε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.