Πυρκαγιά στο Αηδόνι Πρέβεζας – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Αηδόνι Πρέβεζας.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή #Αηδόνι_Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της #5ης_ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025
Στις 15:02 σήμανε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Αηδόνι #Νάρκισσος και #Βουβοπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
