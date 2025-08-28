Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στο Αηδόνι Πρέβεζας – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες

ΦΩΤΟ: onprevezanews
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:20

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Αηδόνι Πρέβεζας.

Στις 15:02 σήμανε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

