Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Αμφιάλη

Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Κερατσίνι: Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Αμφιάλη
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη, στην Αμφιάλη Κερατσινίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ