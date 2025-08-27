Κερατσίνι: Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Αμφιάλη
Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι.
Το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη, στην Αμφιάλη Κερατσινίου.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.
