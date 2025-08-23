Φωτιά σε δασική έκταση στο Ράγιο Θεσπρωτίας – Tέθηκε υπό έλεγχο
Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων
Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ράγιο Θεσπρωτίας. Επιχειρούν 21 πυροσβέστες της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025
Το μήνυμα του 112 ενεργοποιήθηκε, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ράγιο #Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 23, 2025
Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά έχει σχεδόν κατασβεστεί, καθώς η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας την έθεσε υπό έλεγχο πριν εξαπλωθεί.
