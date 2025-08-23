Φωτιά σε δασική έκταση στο Ράγιο Θεσπρωτίας – Tέθηκε υπό έλεγχο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ράγιο Θεσπρωτίας. Επιχειρούν 21 πυροσβέστες της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.



Το μήνυμα του 112 ενεργοποιήθηκε, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά έχει σχεδόν κατασβεστεί, καθώς η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας την έθεσε υπό έλεγχο πριν εξαπλωθεί.

