Φωτιά σε δασική έκταση στο Ράγιο Θεσπρωτίας – Tέθηκε υπό έλεγχο

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

Φωτιά σε δασική έκταση στο Ράγιο Θεσπρωτίας – Tέθηκε υπό έλεγχο
UPD: 19:08

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ράγιο Θεσπρωτίας. Επιχειρούν 21 πυροσβέστες της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.


Το μήνυμα του 112 ενεργοποιήθηκε, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά έχει σχεδόν κατασβεστεί, καθώς η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας την έθεσε υπό έλεγχο πριν εξαπλωθεί.

