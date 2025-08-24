Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αγορά Θεσπρωτίας – Στην μάχη 3 εναέρια μέσα

Στην περιοχή Αγορά Θεσπρωτίας ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Στην κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, με συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ.

