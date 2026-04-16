Πτολεμαΐδα: Θρίλερ με γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής
Εξετάζεται η πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας
Μυστήριο περικλείει τον θάνατο μίας γυναίκας μετά τον εντοπισμό της σορού της σε ακάλυπτο οικοδομής σε περιοχή της Πτολεμαΐδας.
Όπως μεταδίδει το e-ptolemeos.gr, η γυναίκα είναι άγνωστη στους περίοικους της οδού Μακεδονομάχων όπου βρίσκεται η οικοδομή.
Στην περιοχή έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί που ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας ενώ προς ώρας δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.
