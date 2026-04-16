Πτολεμαΐδα: Θρίλερ με γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής

Μυστήριο περικλείει τον θάνατο μίας γυναίκας μετά τον εντοπισμό της σορού της σε ακάλυπτο οικοδομής σε περιοχή της Πτολεμαΐδας.

Όπως μεταδίδει το e-ptolemeos.gr, η γυναίκα είναι άγνωστη στους περίοικους της οδού Μακεδονομάχων όπου βρίσκεται η οικοδομή.

Στην περιοχή έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί που ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας ενώ προς ώρας δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.