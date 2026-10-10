Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: 2.096 νέες προσλήψεις σε σχολεία – Αναλυτικά η κατανομή

Στην πρόσληψη συνολικά 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικά κενά σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Οι νέες προσλήψεις αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, τα κενά προέκυψαν από περιπτώσεις αναπληρωτών της Β’ φάσης προσλήψεων, οι οποίοι είτε δεν ανέλαβαν υπηρεσία είτε υπέβαλαν παραίτηση.

Πώς κατανέμονται οι νέες προσλήψεις αναπληρωτών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Παιδείας, 2.008 προσλήψεις αφορούν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ 86 αφορούν μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιούνται:

939 προσλήψεις εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση. 25 προσλήψεις εκπαιδευτικών για την Παράλληλη Στήριξη.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιούνται:

1.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση. 22 προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Παράλληλη Στήριξη.

εκπαιδευτικών στην Παράλληλη Στήριξη. 4 προσλήψεις εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. 20 προσλήψεις εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Οι προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και την εκπαιδευτική υποστήριξη

Παράλληλα, το υπουργείο ανακοίνωσε την πρόσληψη 86 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Η κατανομή έχει ως εξής:

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20 προσλήψεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). 12 προσλήψεις στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (Παράλληλη Στήριξη).

στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (Παράλληλη Στήριξη). 4 προσλήψεις στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ). 50 προσλήψεις στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών και στην κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων.

Πότε πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία οι αναπληρωτές

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 15 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας για τις διαδικασίες ανάληψης υπηρεσίας και τις σχετικές οδηγίες.