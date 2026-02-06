Προκλητικός ο γιατρός του Ιπποκρατείου μετά την καταδίκη για φακελάκια: «Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει»

Προκλητική στάση τήρησε ο γιατρός και μέχρι πρόσφατα διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος καταδικάστηκε σήμερα σε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, έπειτα από καταγγελία ότι είχε δεχθεί φακελάκι για να χειρουργήσει ασθενή.

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο γιατρός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα αξίας 3.000 ευρώ, κατόπιν καταγγελίας της συζύγου του ασθενούς.

Σήμερα, το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο για δωροληψία, επιβάλλοντάς του τριετή φυλάκιση με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Παράλληλα του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, ενώ του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.

Μιλώντας στην εκπομπή LiveNews ο καταδικασθείς φάνηκε οξύς για τις κατηγορίες εναντίον του, κατηγορώντας τους καταγγέλλοντες για αχαριστία. «50 χρόνια ήμουν ο “Άγιος Παντελεήμων” και έτρεχα για τον καθένα, για κάθε πόνο. Όπως και για τον άντρα αυτόν που τον έδιωχναν από παντού. Δεν τον χειρουργούσε κανένας. Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει και αντί να μου πουν ευχαριστώ μου λένε αυτά τα πράγματα» είπε χαρακτηριστικά. «Τα παιδιά μου πέρασαν άσχημα στο σχολείο ντρέπονταν να πάνε λες και είχαν πατέρα το φονιά. Έχω απογοητευτεί τόσο από την κοινωνία δεν αξίζει να σώσεις κανέναν από τη στιγμή που σου κάνουν αυτά τα πράγματα. Έχω σιχαθεί τον εαυτό μου δηλαδή με τέτοια προσφορά» πρόσθεσε στη συνέχεια.

Στην ίδια εκπομπή το λόγο πήρε και η σύζυγος, που υπέβαλε την καταγγελία, αποκαλύπτοντας τη συνομιλία τους κατά την οποία εκείνος της ανέφερε το ποσό του… φακελακίου. «“Εγώ παίρνω 5 χιλιάρικα, αλλά για σένα, επειδή είσαι εσύ, 3 χιλιάρικα”. Και έχω μείνει κάγκελο. Τι εννοείτε γιατρέ; Δεν έχω τόσα λεφτά επάνω μου. Και μου λέει “αύριο τότε για να πληρώσω και μέσα”».

Ο καρδιοχειρουργός είχε επίσης καταγγελθεί από άλλους ασθενείς και τους συγγενείς τους, καθώς φέρεται να απαιτούσε μεταξύ 3.000 και 5.000 ευρώ για να αναλάβει προσωπικά το χειρουργείο και τη μετεγχειρητική παρακολούθησή τους. «Τι εννοείτε γιατρέ κοστολογείται; Περίπου; “Ε” μου λέει, “τρία με πέντα χιλιάρικα”. Έτσι ακριβώς. Γιατρέ, εγώ θα κάνω ο,τιδήποτε. Απλά λέω, να χειρουργηθεί ο μπαμπάς» είπε στο Mega γιος ασθενούς.

To 2022 είχε γίνει και άλλη καταγγελία σε βάρος του καρδιοχειρουργού. Όπως αναφέρει η οικογένεια που τον κατήγγειλε, είχε καταδικαστεί, ωστόσο ο ίδιος το διαψεύδει. «Δεν έχει τελεσιδικήσει το δικαστήριο για την καταγγελία του 2022. Έχει γίνει άρση του Εφετείου. Δεν καταδικάστηκα. Αυτό που με δόλο μου είχαν βάλει στην αρχή, αυτό έμεινε» είπε στο Livenews και πρόσθεσε: «Ντροπή! Με μένα σκοτώνεται ο τελευταίος γιατρός που έκανε τα βαριά περιστατικά που τον έλεγαν Άγιο Παντελεήμων». Πρόσθεσε δε ότι έχει κάνει και ο ίδιος μήνυση και πως όταν τον έλεγξαν δεν είχαν βρει τίποτα.

Τι είπε ο καρδιοχειρουργός στο δικαστήριο

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο σήμερα, ο καρδιοχειρουργός αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι επρόκειτο για εσκεμμένη παγίδευσή του λόγω ανταγωνισμού με άλλο γιατρό. Στην απολογία του τόνισε: «Εγώ δεν ζήτησα τίποτα» και εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο ασθενής που χειρούργησε είναι καλά σήμερα.

Συγκινημένος, αναφέρθηκε στην εξαιρετικά δύσκολη φύση της επέμβασης: «Πέταγα από τη χαρά μου και νόμιζα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν ευγνώμονες. Αισθάνομαι πάρα πολύ πικραμένος και παγιδευμένος από την άλλη…», ενώ το δικαστήριο του υπέβαλε στη συνέχεια πλήθος ερωτήσεων.

Πρόεδρος: Γιατί δεν δώσατε τα λεφτά πίσω; Γιατί στην αστυνομία είπατε ότι είναι για την κόρη σας;

Κατηγορούμενος: Είχα 300 ευρώ μαζί για την κόρη μου. Αυτά εννοούσα.

Πρόεδρος: Της είπατε πράγματι (της καταγγέλλουσας) ότι “συνήθως παίρνω πέντε αλλά για σένα θα πάρω τρία”;.

Κατηγορούμενος: Δεν είπα ότι θα πάρω 3.000. Είπα ότι γι αυτή την τεράστια επιτυχία που έγινε οφείλω να κάνω ένα τραπέζι στους συνεργάτες μου. Δεν ζήτησα τίποτα. Το εξέλαβε λάθος η κυρία.

Πρόεδρος: Της είπατε να πληρώσει το τραπέζι;

Κατηγορούμενος: Όχι δεν ζήτησα τίποτα.

Πρόεδρος: Άρα της είπατε ότι θα κάνετε εσεις το τραπέζι στους άλλους; Η κυρία τι είπε σε αυτό;

Κατηγορούμενος: Η κυρία συμπεριφέρθηκε καλά, δεν έχω παράπονο. Δεν το είπα για να συνδράμει στο τραπέζι, το είπα από τη χαρά μου.

Πρόεδρος: Σας είπε ότι «αυτά μάζεψα…» όμως…

Κατηγορούμενος: Βιαζόμουν έπρεπε να πάω στο χειρουργείο και μέσα στη βιασύνη μου της “είπα κάνε ότι νομίζεις”. Δεν κατάλαβα τι είχε μαζέψει. Σε άλλο σημείο της απολογίας του ο κατηγορούμενος ανέφερε: «Εμείς που χειρουργούμε καρδιά είμαστε πολύ λίγοι και το άγχος μας είναι τεράστιο. Μετά από μια τέτοια επιτυχία ούτε που είχα σκεφτεί να ζητήσω λεφτά. Που να φανταστώ ότι είναι καλωδιωμένη, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Εμείς οι καρδιοχειρούργοι είμαστε όλοι επιθετικοί άνθρωποι, είμαστε με τα μαχαίρια. Άμα θέλουμε καταστρέφουμε ο ένας τον άλλον».

Πρόεδρος: Δηλαδή λέτε ότι κάποιος την έβαλε;

Κατηγορούμενος: Δεν έχω αποδείξεις, έχω ενδείξεις. Έσωσα τον άρρωστο και δεν ζήτησα τίποτα. (…)

Εμένα με φωνάζουν Άγιο Παντελεήμονα. Η καρδιά είναι δώρο Θεού, δεν έχει ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Ήμουν ταγμένος να κάνω τον άνθρωπο καλά.

Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του κατηγορουμένου

Ο εισαγγελέας λαμβάνοντας το λόγο της έδρας ζήτησε την ενοχή του κατηγορουμένου, επισημαίνοντας ότι πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να λαμβάνει το χρηματικό ποσό.

Μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας ανέφερε στη σχετική πρότασή του: «Μετά από το διάλογο που καταγράφηκε η σύζυγος του ασθενούς έδωσε το ποσό, το οποίο βρέθηκε πάνω στο γιατρό με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Λίγη σημασία έχει αν το ζήτησε αυτός ή όχι. Δεν αμφισβητείται η δεινότητα του ως γιατρός. Όλα αυτά, ο συνδυασμός των περιστατικών και τονότι κατελήφθη επ’ αυτοφώρω δεν αφήνουν περιθώρια ότι ο κατηγορούμενος έλαβε εν γνώση του το συγκεκριμένο ωφέλημα Ζητώ την ενοχή του. Δεν μπορούμε να θεωρήσουνε ότι ένας καλός γιατρός είναι και ηθικός γιατρός».

«Του έδωσα χρήματα, δεν τα μέτρησε και μπήκαν οι αστυνομικοί»

«Μου λέει εγώ για αυτήν την δουλειά παίρνω 5.000 για σένα θα πάρω 3.000€. Μόλις βγήκε από την εντατική ήρθε ο γιατρός και μου είπε έλα στο γραφείο μου. Εγώ του είπα ότι δεν τα είχα υπολογίσει αυτά τα χρήματα. Πήγα ξανά την επόμενη, του είπα γιατρέ δεν είχα ενημέρωση για να ξέρω να τα υπολογίσω. Μου είπε δεν πειράζει όσα έχεις. Του έδωσα τα χρήματα, δεν τα μέτρησε και μπήκαν οι αστυνομικοί. Βλέπω τώρα ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά γιατί η υγεία του συζύγου μου ανεβαίνει» ανέφερε η καταγγέλουσα.