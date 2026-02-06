Στη φυλακή ο πρώην διευθυντής της Καρδιολογικής του Ιπποκράτειου – Του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ

Ποινή φυλάκισης 3 ετών επιβλήθηκε στο πρώην διευθυντή της καρδιολογικής του Ιπποκράτειου για το φακελάκι 3.000 ευρώ που ζήτησε από ασθενή.

Μετά από απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελίας, ο γιατρός κρίθηκε ένοχος για δωροληψία.

Επιπλέον του επέβαλε και χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ. Στον πρώην διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου δόθηκε αναστολή έως την έφεση και του επιβλήθηκε εγγύηση 20.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο εν λόγω καρδιοχειρουργός έχει καταδικαστεί ξανά για την ίδια πράξη.