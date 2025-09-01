Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»: Ριζικές αλλαγές σε 426 σχολεία σε όλη την Ελλάδα (Φωτογραφίες)

Σε εξέλιξη είναι το πρόγραμμα Ανακαίνισης Σχολικών Κτηρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα έργο συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από τη δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, που αφορά παρεμβάσεις σε 426 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Μάλιστα, οι αλλαγές που φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες είναι ενδεικτικές.

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΝΩΜΗΣ

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ



ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΣΟΥ