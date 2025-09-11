Προφυλακιστέος ο 20χρονος γόνος που ενεπλάκη σε καταδίωξη στο Περιστέρι

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 20χρονος, γιος επιφανούς επιχειρηματία, που ενεπλάκη σε καταδίωξη από αστυνομικούς στο Περιστέρι όταν δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, μετά την απολογία του για βαρύτατες κατηγορίες.

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με αδικήματα που αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 20χρονος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι δεν αντιλήφθηκε πως ήταν αστυνομικοί εκείνοι που του ζήτησαν να σταματήσει το αυτοκίνητο του, καθώς επέβαιναν σε συμβατικό αυτοκίνητο. Έτσι, όπως φαίνεται να ισχυρίζεται, τρομοκρατήθηκε όταν τους είδε να έχουν όπλα.

Στην ανακρίτρια απολογήθηκε και ο δεύτερος οδηγός που ενεπλάκη στην υπόθεση, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος. Ο κατηγορούμενος, που αφέθηκε ελεύθερος, φέρεται να υποστήριξε πως σταμάτησε το αυτοκίνητο του, μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για αστυνομικό έλεγχο.

Το χρονικό

Καταδίωξη διάρκειας δύο ωρών σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου, με “πρωταγωνιστή” 20χρονο γιο επιχειρηματία, ο οποίος δεν σταμάτησε στο σήμα αστυνομικών, τραυματίζοντας, μάλιστα, έναν εξ αυτών με την Mercedes του.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών που βρίσκονταν στον Κηφισό έκαναν σήμα στον 20χρονο να σταματήσει, κρίνοντας το αυτοκίνητό του ύποπτο, με τον 20χρονο, ωστόσο, να τρέπεται σε φυγή.

Ακολούθησε δίωρη καταδίωξη, με τους αστυνομικούς εν τέλει να ακινητοποιούν το ακριβό όχημα στο ύψος του Χίλτον.

Στην προσπάθειά του ο 20χρονος να αποφύγει τον έλεγχο, τραυμάτισε με το αυτοκίνητό του και έναν αστυνομικό ο οποίος πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.