Πρέβεζα: Γνωστό beach bar παραδόθηκε στις φλόγες (Βίντεο)

Στις φλόγες τυλίχθηκε σήμερα, Σάββατο (30/08), το γνωστό beach bar Blue Island στην Πρέβεζα και καταστράφηκε ολοσχερώς, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Τις πρώτες φλόγες τις αντίκρισαν άνθρωποι που έκαναν μπάνιο στην Πρέβεζα και ειδοποίησαν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι άντρες και επικεφαλής τον διοικητή Γιώργο Γκούμα, που συντόνισε την επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες, ενώ ισχυροί καπνοί τύλιγαν την περιοχή. Παρά την άμεση επέμβαση τους όμως, η φωτιά εξαπλώθηκε καταστρέφοντας το κατάστημα ολοσχερώς.

Η ανησυχία των ανθρώπων που βρισκόντουσαν στην περιοχή ήταν έντονη, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη μάχη με τις φλόγες και την ολοκληρωτική καταστροφή του beach bar συγκλονίζοντας όλη την τοπική κοινωνία.