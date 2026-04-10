Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά το Πάσχα

Κλειστά για δύο εβδομάδες θα παραμείνουν τα σχολεία κατά την πασχαλινή περίοδο, με τους μαθητές να ξεκουράζονται πριν επιστρέψουν δριμύτεροι στα θρανία την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Η περίοδος που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, κυρίως για τους μαθητές του Λυκείου, καθώς περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, τις επαναλήψεις και την εντατική προετοιμασία για τις εξετάσεις, με τις Πανελλαδικές να βρίσκονται πλέον προ των πυλών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, και για τις υπόλοιπες βαθμίδες, το επόμενο διάστημα απαιτεί συγκέντρωση και συνέπεια, καθώς η σχολική χρονιά μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Η σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στον Ιούνιο, με τα Δημοτικά να κλείνουν πρώτα και τα Γυμνάσια και Λύκεια να ακολουθούν μέσω της εξεταστικής διαδικασίας.