Πολυτεχνείο: Βίντεο από τα επεισόδια μεταξύ αναρχικών ομάδων και μελών της ΑΡ.Α.Σ.  – Γεωργιάδης: “Ντροπή τους!”

Τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου 15/11 στους χώρους του Πολυτεχνείου, όταν ομάδες φοιτητών και πολιτικών συλλογικοτήτων ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, ενόψει της σημερινής επετείου, αποτυπώνονται σε βίντεο ντοκουμέντο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο βίντεο φαίνονται μέλη της ΑΡ.Α.Σ. (Αριστερής Αντικαπιταλιστικής Συσπείρωσης) να επιτίθενται σε άτομα που ανήκουν σε αναρχικές ομάδες.

Στο βίντεο που βλέπετε προβάλλονται εικόνες από τον ξυλοδαρμό αναρχικών ομάδων από κάποια μέλη της ΑΡ.Α.Σ. (Η οργάνωση Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση (ΑΡ.Α.Σ.) είναι πολιτική οργάνωση της ελληνικής Αριστεράς, με κομμουνιστική – αντικαπιταλιστική κατεύθυνση) στο Πολυτεχνείο… pic.twitter.com/ZjiuHbcHwy— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 16, 2025

«Πέραν τώρα του αστείου και του τρολαρίσματος που τους κάνω εγώ για τη συμπεριφορά τους, αυτές οι εικόνες βίας είναι εντελώς απαράδεκτες. Ντροπή τους!», πρόσθεσε.

Το «ΜέΡΑ25» διέκοψε τη συνεργασία με την ΑΡ.Α.Σ.

Έπειτα από τα επεισόδια, ο Γιάνης Βαρουφάκης ανακοίνωσε ότι η Πολιτική Γραμματεία του «ΜέΡΑ25» αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με την ΑΡ.Α.Σ.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: «Απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΜέΡΑ25 για διακοπή συνεργασίας με την ΑΡ.Α.Σ.».

