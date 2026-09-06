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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Τη Δευτέρα θα ισχύσει απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα
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Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4.

   Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή.

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   Οι πολίτες και οι επισκέπτες των νησιών καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία ή ενέργεια στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν φωτιά ή άλλο σχετικό περιστατικό, καλούνται να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199.

   Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων, με την Περιφέρεια να ζητά την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων πυροσβεστικών διατάξεων.

   Παράλληλα, τη Δευτέρα θα ισχύσει απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

   Το μέτρο αφορά περιοχές στην Άνδρο και τη Νάξο, καθώς και στη Ρόδο, τη Σύμη, την Κω, την Κάλυμνο και την Κάρπαθο. Η απαγόρευση θα ισχύει από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας.

   Από την απαγόρευση εξαιρούνται όσοι κατοικούν ή εργάζονται στις συγκεκριμένες περιοχές και μετακινούνται αποκλειστικά από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο, εκτός εάν επιβληθούν πρόσθετοι περιορισμοί από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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