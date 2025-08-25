Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πέντε περιοχές της χώρας σήμερα Δευτέρα (χάρτης)
Σε ετοιμότητα η Πυροσβεστική
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (επίπεδο 4) προβλέπεται για σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου σε πέντε περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας.
Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα στο “πορτοκαλί” βρίσκονται Κρήτη, Σάμο, Ικαρία, Χίο και Κάρπαθο.
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Δευτέρα 25/08
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4⃣ σε:
📍Π.Ε. #Κρήτη #Σάμο #Ικαρία #Χίο #Κάρπαθο
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας
ℹ️https://t.co/gJ7ofp8gbD pic.twitter.com/kp15MTYeLq— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2025
Επίσης σε κίτρινο συναγερμό (επίπεδο 3) βρίσκονται αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.
