Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πέντε περιοχές της χώρας σήμερα Δευτέρα (χάρτης)

Σε ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πέντε περιοχές της χώρας σήμερα Δευτέρα (χάρτης)
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (επίπεδο 4) προβλέπεται για σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου σε πέντε περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας. 

Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα στο “πορτοκαλί” βρίσκονται Κρήτη, Σάμο, Ικαρία, Χίο και Κάρπαθο.

Επίσης σε κίτρινο συναγερμό (επίπεδο 3) βρίσκονται αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

