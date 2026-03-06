Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επαναπατρίστηκαν 87 Έλληνες από το Ομάν – Ανάμεσά τους ένα βρέφος

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη μετά τη σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, με αποτέλεσμα Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή και θέλουν να αποχωρήσουν να επαναπατρίζονται με ειδικά οργανωμένες πτήσεις.

Συνεχίζεται η επιχείρηση επιστροφής Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή, με ακόμη μία πτήση επαναπατρισμού να φτάνει με ασφάλεια στην Αθήνα. Το απόγευμα της Παρασκευής (06/03) προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ειδική πτήση που μετέφερε Έλληνες πολίτες από το Ομάν, στο πλαίσιο της οργανωμένης προσπάθειας για την ασφαλή αποχώρηση πολιτών από την ευρύτερη περιοχή.

Με την ειδική πτήση επαναπατρισμού από τη Μέση Ανατολή επέστρεψαν στην Ελλάδα συνολικά 87 Έλληνες, ανάμεσά τους 86 ενήλικες και ένα βρέφος. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ασφαλή μεταφορά των πολιτών πίσω στη χώρα.

Η πτήση αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουσκάτ με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», πραγματοποιούμενη με αεροσκάφος Airbus A320neo της SKY express και είχε διάρκεια περίπου έξι ώρες.

Τις προηγούμενες ημέρες, συγκεκριμένα στις 3, 4 και 5 Μαρτίου, είχαν ήδη επαναπατριστεί ακόμη 379 πολίτες, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των διπλωματικών και προξενικών αρχών σε συνεργασία με αεροπορικά και άλλα μεταφορικά μέσα.