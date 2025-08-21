Πήλιο: Εισαγγελική έρευνα για την άγρια επίθεση αδέσποτων σε 46χρονη

Εισαγγελέας παρενέβη έπειτα από την επίθεση από αδέσποτα που δέχτηκε μία 46χρονη στα Καλά Νερά στο Πήλιο.

Σύμφωνα με όσα γράφει το gegonotanews.gr, tην διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε η Εισαγγελέας Βόλου, με στόχο να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Δήμου Νοτίου Πηλίου για το συμβάν, δεδομένου ότι κάθε δήμος είναι υποχρεωμένος να έχει ενεργό πρόγραμμα περισυλλογής αδέσποτων.

Το χρονικό της επίθεσης στο Πήλιο

Το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε το περιστατικό, στην περιοχή Καλών Νερών στο Πήλιο, όπου μία γυναίκα δέχτηκε επίθεση από δύο αδέσποτα σκυλιά.

Η 46χρονη τραυματίστηκε από τα δαγκώματα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα. Παρά τα ουρλιαχτά της για βοήθεια, ενώ υπήρχαν άνθρωποι τριγύρω, κανείς δεν ανταποκρίθηκε.

Μέσα στο πλαίσιο της προκαταρκτικής, η οποία ανατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου, θα ερευνηθούν τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και της σωματικής βλάβης εξ αμελείας από υπόχρεο, στην περίπτωση που ο δήμος Νοτίου Πηλίου έχει όντως σύμβαση με περισυλλογέα, ο οποίος δεν έχει φροντίσει για την περισυλλογή και απομάκρυνση των αδέσποτων.

Επίσης η 46χρονη έχει υποβάλλει καταγγελία στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, μέσω της οποίας ζητά να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον εντοπισμό, έλεγχο και περίθαλψη των συγκεκριμένων ζώων και την απομάκρυνσή τους, αλλά και να ενημερωθεί εγγράφως για τις σχετικές ενέργειες των υπηρεσιών του δήμου.